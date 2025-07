Dazn überträgt die Fifa-Klub-WM aus Amerika. Und das Weltgeschehen soll bitte draußen bleiben. Dafür ganz viel Begeisterung. Über die Saudi-Arabisierung des Weltsports, die ganz neue Höhen erreicht.

Von Holger Gertz

Wer sich beim Streamingsender Dazn einklinkt, um die Spiele der sogenannten Klub-WM in Amerika zu genießen, wird schon im Werbeblock mit der leading idea dieser Veranstaltung in Berührung gebracht. Dort laufen Spots der saudi-arabischen Tourismusindustrie. Das Königreich versucht gerade, nicht mehr mit Todesstrafen und Minderheitendrangsalierung in Verbindung gebracht zu werden, sondern sich als Reiseziel und Happy-Land zu etablieren. Da passen Fußballspiele gut ins gewünschte Bild, Sportswashing nennt man das.