Es ist erst ein knappes Jahr her, dass man sich in Hollywood ernsthaft Sorgen um den Verstand von David Ellison machte. War der Unternehmer verrückt geworden? Überall posaunte der Besitzer des Hollywoodstudios Paramount herum, den Konkurrenten Warner schlucken zu wollen, obwohl der längst in Vertragsverhandlungen mit Netflix stand, für eine Übernahme.
HollywoodDieser Mann hat 80 Milliarden Dollar Schulden
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Der Unternehmer David Ellison hat viel Geld eingesammelt, um Hollywood zu erobern. Unter anderem von Elon Musk. Was das für „Barbie“ und „Batman“ bedeutet und warum besonders für Serienfans große Veränderungen anstehen.
Von David Steinitz
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