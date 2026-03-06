Bei seiner Mission, Netflix auszustechen, wandte David Ellison die gemeinste Kriegstaktik an, die es gibt: Er machte einen auf beleidigtes Kleinkind. Es waren zwar keine Gummibärchen, die man ihm verweigerte, und er trug bei seiner Trotzreaktion stets sehr teure und wohl anliegende Maßanzüge. Aber ansonsten blendete er die Realität nicht weniger vehement aus als ein Vierjähriger, der genau weiß, dass die Gummibärchen ja oben im Küchenschrank liegen, und deshalb einfach nicht aufhört, danach zu fragen.
USAIst dieser Deal dumm?
Lesezeit: 6 Min.
Der Sohn eines reichen Trump-Unterstützers kauft für mehr als 100 Milliarden Dollar ein Hollywoodstudio. Das hat auch Auswirkungen auf deutsche Wohnzimmer. Warum die Übernahme von Warner durch Paramount im Fiasko enden könnte.
Von David Steinitz
Journalismus:Im Osten geht die Sonne auf
Der Verleger Holger Friedrich will mit seiner neuen „Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung“ etwas gegen Schieflagen im gesamtdeutschen Gespräch tun. Was in den ersten Ausgaben zu Russland, der AfD oder dem Frankfurter Bahnhofsviertel zu lesen war.
Lesen Sie mehr zum Thema