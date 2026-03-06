Bei seiner Mission, Netflix auszustechen, wandte David Ellison die gemeinste Kriegstaktik an, die es gibt: Er machte einen auf beleidigtes Kleinkind. Es waren zwar keine Gummibärchen, die man ihm verweigerte, und er trug bei seiner Trotzreaktion stets sehr teure und wohl anliegende Maßanzüge. Aber ansonsten blendete er die Realität nicht weniger vehement aus als ein Vierjähriger, der genau weiß, dass die Gummibärchen ja oben im Küchenschrank liegen, und deshalb einfach nicht aufhört, danach zu fragen.