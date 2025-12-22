Zum Hauptinhalt springen

„Ich habe es wie eine diplomatische Mission gesehen. Eine Mission, Muschiwitze in den Mittleren Osten zu bringen“: Der Comedian Dave Chappelle über seinen Auftritt in Saudi-Arabien.
„Ich habe es wie eine diplomatische Mission gesehen. Eine Mission, Muschiwitze in den Mittleren Osten zu bringen“: Der Comedian Dave Chappelle über seinen Auftritt in Saudi-Arabien. (Foto: IMAGO/Walik Goshorn / MediaPunch)

Dave Chappelle trat für Saudi-Arabiens Machthaber auf, nun ist er mit einem neuen Netflix-Special zurück. Sein Handwerk beherrscht der Comedian immer noch – und doch umgibt ihn eine Tragik.

Von Max Fluder

Dave Chappelle traut sich etwas. Der Comedian raucht auf der Bühne der vollen Capital One Arena in Washington, D.C. eine Kippe nach der anderen. Paff, paff und weg. Von dem Moment, in dem er die Bühne besteigt wie ein Boxer den Ring, bis zum Schluss, an dem er im Applaus untergeht. Dabei ist die Arena, wie sie auf ihrer Website mitteilt, „smoke-free and vape-free“. Alles, was glüht oder verdampft, kann mit dem Rauswurf bestraft werden. Ach Dave, du Querkopf.

