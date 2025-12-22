Dave Chappelle traut sich etwas. Der Comedian raucht auf der Bühne der vollen Capital One Arena in Washington, D.C. eine Kippe nach der anderen. Paff, paff und weg. Von dem Moment, in dem er die Bühne besteigt wie ein Boxer den Ring, bis zum Schluss, an dem er im Applaus untergeht. Dabei ist die Arena, wie sie auf ihrer Website mitteilt, „smoke-free and vape-free“. Alles, was glüht oder verdampft, kann mit dem Rauswurf bestraft werden. Ach Dave, du Querkopf.