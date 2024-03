Von Josef Grübl

Am Anfang war nicht das Wort, sondern eine kosmische Botschaft. "Hello", tönt es durch die Tiefen des Alls, immer und immer wieder. Eine Astronautin auf der Internationalen Raumstation ISS empfängt diesen Gruß und ist außer sich: Falsch verbunden kann sie nicht sein, befindet sich die Raumstation doch in einem Funkloch, sie sollte also überhaupt nichts hören. Aber woher kommt dieses Signal? Gibt es da draußen jemanden, der ihr etwas mitteilen will? Und wie spricht man über Grußbotschaften aus dem All, ohne wie eine komplette Idiotin zu wirken?