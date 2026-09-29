Benjamin Basil (José Coronado) steckt in seiner Vergangenheit fest. Er war ein Filmstar, der beste Sherlock Holmes von allen, besser als die aus Hollywood. Das sagen ihm die Leute immer noch. Er hätte lieber Arbeit, nur besetzt ihn keiner mehr: Er ist der ewige Sherlock, in seiner Rolle gefangen. Und zu alt, als dass ihm noch einmal jemand neue Tricks zutrauen würde. So landet er widerwillig auf der Yacht eines Produzenten Fonseca und seiner Freundin, der Nachwuchsschauspielerin Vicky. Er mag beide nicht, aber vielleicht springt eine Rolle dabei heraus. Es geht zum neuesten Hotspot der Reichen und Schönen, Geheimtipp unter den Inseln: Mallorca. War damals vielleicht wirklich so, die Serie spielt 1959.