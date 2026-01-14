Mit einer scharfen Medienkritik hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther einiges an Erregung aufgewirbelt. In der Talkshow von Markus Lanz hatte der CDU-Politiker am vergangenen Mittwoch gefordert, man solle Online-Medien stärker regulieren – wie etwa die Plattform Nius, die seit 2022 vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt geführt wird. Das seien „Feinde der Demokratie“, sagte Günther. Als der Moderator nachfragte, ob man deren Arbeit tatsächlich „notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten“ sollte, antwortete der Politiker mit „Ja“. Seitdem hagelt es Protestrufe. Es geht um nicht weniger als das Grundrecht auf Pressefreiheit – und um dessen Grenzen. Hier der Versuch einer Sortierung.