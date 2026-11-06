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Hörbücher„Voldemorts Kindheitstraumata zu analysieren, wäre komisch“

Lesezeit: 4 Min.

Daniel Brühl spricht in den neuen Harry-Potter-Hörbüchern Lord Voldemort.
Daniel Brühl spricht in den neuen Harry-Potter-Hörbüchern Lord Voldemort.
Foto: Marcus Hoehn/Audible GmbH

Daniel Brühl spricht in neuen „Harry Potter“-Hörbüchern den großen Bösewicht. Ein Gespräch über die Suche nach dem richtigen Ton und den Reiz, einen Schurken zu spielen.

Interview von Ann-Marlen Hoolt

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Das erste Harry-Potter-Buch erschien vor fast 30 Jahren, fünf Jahre später kam der erste Film ins Kino, und immer noch ist der Hype um den Zauberlehrling und seine Abenteuer riesig. Die deutschsprachigen Bücher gibt es nun bald als mehrstimmig eingelesene Hörbücher, nach dem Vorbild eines in den USA bereits erschienenen Ensemble-Projekts. Mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher sind an der deutschen Version beteiligt, darunter die Schauspieler Armin Rohde, Nina Hoss und Daniel Brühl. Letzterer hat seine Karriere mit Sprecherrollen beim WDR begonnen, nachdem er mit acht Jahren einen Vorlesewettbewerb gewonnen hatte. Neben Engagements für Kino, Fernsehen und Theater war er in den vergangenen Jahren allerdings nur noch selten in der Tonkabine im Einsatz. Für die Rolle des Lord Voldemort kehrt Daniel Brühl gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurück. Beim Videoanruf sitzt der Schauspieler draußen in der spanischen Sonne.

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