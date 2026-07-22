Hier sind sich alle einig: Danger Dan und Igor Levit präsentieren im Berliner Columbia Theater das Lied „Keine Angst“, mit dem sie im ZDF nicht auftreten durften. Im Saal überwiegt das Pathos.

„Dann hoffen wir mal, dass das alles nicht zu theatralisch wird“, flachst ein bekannter deutscher Musiker, draußen vor der Tür des Berliner Columbia Theaters, kurz bevor die Show von Danger Dan und Igor Levit am Dienstagabend losgeht. Er lacht, man kann sich schon denken, wie er es meint. Und ahnt zugleich, dass der fromme Wunsch sich nicht erfüllen wird.