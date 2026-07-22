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Auftritt statt „Anstalt“Für eine Party ist das viel zu ernst

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Das Wortspiel bietet sich an: „Die Keine Angstalt“ nannten Danger Dan (l) und Igor Levit ihren Abend in Berlin.
Das Wortspiel bietet sich an: „Die Keine Angstalt“ nannten Danger Dan (l) und Igor Levit ihren Abend in Berlin. Bastian Bochinski

Hier sind sich alle einig: Danger Dan und Igor Levit präsentieren im Berliner Columbia Theater das Lied „Keine Angst“, mit dem sie im ZDF nicht auftreten durften. Im Saal überwiegt das Pathos.

Von Joachim Hentschel

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„Dann hoffen wir mal, dass das alles nicht zu theatralisch wird“, flachst ein bekannter deutscher Musiker, draußen vor der Tür des Berliner Columbia Theaters, kurz bevor die Show von Danger Dan und Igor Levit am Dienstagabend losgeht. Er lacht, man kann sich schon denken, wie er es meint. Und ahnt zugleich, dass der fromme Wunsch sich nicht erfüllen wird.

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