Wer sich in diesen dunklen Tagen auf der Homepage des Daily Telegraph umsieht, findet ein Zitat, das Hoffnung spendet: „Egal in welcher Situation man sich befindet: Solange man lebt und wach ist, hat man eine Perspektive.“ Gesagt hat es Bono, der Sänger von U2, der damit die Bedeutung von „Beautiful Day“ aus dem Jahr 2000 umschrieb. Der Song hat es auf die so umfangreiche wie kundige Liste der besten Lieder der Popgeschichte geschafft. Die Liste zusammengestellt hat Neil McCormick, der seit 1995 bei der konservativen Zeitung arbeitet und heute den Titel Chief Music Critic trägt.