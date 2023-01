Dagmar Berghoff wird 80:Die Erste

Von Roman Deininger

So ganz trauten die ARD-Männer ihrer eigenen Idee nicht. Sicherheitshalber hatten sie am 16. Juni 1976 einen Ersatzsprecher einbestellt - nur für den Fall, so hat es Dagmar Berghoff später erzählt, "dass ich umkippte oder mir die Sprache wegbliebe vor Schreck". Karl-Heinz Köpcke, als "Mister Tagesschau" Mitglied des bundesrepublikanischen Fernsehadels, ahnte offenbar noch nicht, dass er an jenem Tag der späteren "Miss Tagesschau" ins Amt verhalf. Köpcke fürchtete damals vielmehr, auch das hat Berghoff überliefert, mit einer Frau als Nachrichtensprecherin gleich mehrere Einfallstore für größeres Unheil geöffnet zu haben.