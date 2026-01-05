Das höchste Lob erfährt Seymour Hersh ausgerechnet von Richard Nixon, der nicht zuletzt wegen dieses Reporters über die Watergate-Affäre stürzen wird. Der US-Präsident ist auf einem Tonband zu hören, wie er über ihn und seine Enthüllungen zetert: „Dieser Drecksack ist zwar ein Drecksack, aber meistens stimmt es doch.“
JournalismusDer Feind der Mächtigen
Henry Kissingers Berater hätten ihn am liebsten eingesperrt: Der Netflix-Doku „Cover-Up“ gelingt das Kunststück, den legendären US-Reporter Seymour Hersh zu feiern – ohne ihm zu huldigen.
Von Willi Winkler
