Von Christoph Koopmann

Angesichts der allgemeinen Weltlage könnte man in Deutschland gottfroh sein, in Frieden zu leben. Oder man sieht es so, wie das Blatt Demokratischer Widerstand es vor zwei Wochen auf der Titelseite seiner Drei-Jahre-Geburtstagsausgabe formulierte: "Im März 2020 erklärten die Regierungen der Welt der Menschheit den Krieg." Gemeint ist damit entweder das Coronavirus oder die Maßnahmen gegen dessen Ausbreitung. Es lässt sich nicht immer genau sagen, was nun dieser "Krieg" ist.