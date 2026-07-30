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Axel SpringerNur für ’ne Zeit lang

Lesezeit: 2 Min.

Constantin Schreiber trennt sich nach wenigen Monaten von seinem neuen Arbeitgeber.
Constantin Schreiber trennt sich nach wenigen Monaten von seinem neuen Arbeitgeber. Uwe Zucchi

Nach nicht mal einem Jahr kündigt Ex-„Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber seine Trennung vom Axel-Springer-Verlag an. War sein Engagement Deutschlands schönstes Missverständnis?

Von Moritz Baumstieger

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Seinen Urlaub habe er sich ein bisschen anders vorgestellt, sagt Constantin Schreiber in einem Youtube-Video in die Kamera. Freundlich lächelnd und in ruhigem Ton, gelernt ist gelernt, schließlich hat der Mann der Nation jahrelang das Weltgeschehen als „Tagesschau“-Sprecher vermittelt. Zum einen seien die freien Tage schon wegen der aktuellen Ereignisse durcheinandergekommen, zu denen er durch „seine Berichterstattung, durch meine Einschätzung beitragen wollte“ – das „wollte“ kann hier zum einen seine ganz aufrichtige Intention ausdrücken, gleichzeitig aber auch ein Zugeständnis an jene sein, die sein letztes Video-Interview nicht vollkommen gelungen fanden.

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