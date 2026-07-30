Seinen Urlaub habe er sich ein bisschen anders vorgestellt, sagt Constantin Schreiber in einem Youtube-Video in die Kamera. Freundlich lächelnd und in ruhigem Ton, gelernt ist gelernt, schließlich hat der Mann der Nation jahrelang das Weltgeschehen als „Tagesschau“-Sprecher vermittelt. Zum einen seien die freien Tage schon wegen der aktuellen Ereignisse durcheinandergekommen, zu denen er durch „seine Berichterstattung, durch meine Einschätzung beitragen wollte“ – das „wollte“ kann hier zum einen seine ganz aufrichtige Intention ausdrücken, gleichzeitig aber auch ein Zugeständnis an jene sein, die sein letztes Video-Interview nicht vollkommen gelungen fanden.