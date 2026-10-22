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FernsehenInside Islam

Lesezeit: 3 Min.

Constantin Schreiber, ehemaliger Sprecher der „Tagesschau“ bei der Vorstellung seines neuen Buches in Dresden.
Constantin Schreiber, ehemaliger Sprecher der „Tagesschau“ bei der Vorstellung seines neuen Buches in Dresden.
Robert Michael/Robert Michael/dpa

Der Ex-Tagesschau-Sprecher und Ex-Springer-Korrespondent Constantin Schreiber hat eine neue Talkshow. In Ägypten – und für einen religiösen Sender. Wie geht das zusammen?

Von Moritz Baumstieger

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Schon die ersten Bilder des Trailers der neuen Talkshow aus Ägypten könnten vereinzelten Zuschauern in Deutschland bekannt vorkommen: Muslime beugen ihre Häupter vor einer blau leuchtenden Glaswand zum Gebet, jeder, der schon einmal die Moschee im oberbayerischen Penzberg besucht hat, weiß: Diese modernistische Architektur steht im Voralpenland.

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