Tom Junkersdorf, bislang Chefredakteur des Männermagazins GQ, hat Condé Nast verlassen. Zur Nachfolge gab der Münchner Verlag zunächst nichts bekannt, in einer Mitteilung vom Dienstag heißt es: "Wir sind dabei, Condé Nast Germany neu aufzustellen - dies beinhaltet auch Personalmaßnahmen." GQ hatte zuletzt eine Auflage von 118 518 Stück. Junkersdorf stand seit Anfang 2017 an der Spitze des Magazins. Zuvor war er unter anderem Chefredakteur des Klatschmagazins People, der Jugendzeitschrift Bravo und Korrespondent der Bild-Zeitung. Condé Nast Germany wird seit Frühjahr von Jessica Peppel-Schulz geführt, die offenbar größere Umbauten plant: Kommende Woche will das Medienunternehmen - zu dem neben GQ auch die Magazine Vogue, Glamour und Architectural Digest gehören - nach eigenen Angaben über eine "strategische Neuausrichtung" informieren.