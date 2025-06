Das rechtsextreme Magazin Compact darf weiter erscheinen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig endgültig entschieden. Damit verwarf es ein Verbot, das das Bundesinnenministerium vor einem Jahr erlassen hatte. Zwar seien viele Inhalte der Zeitschrift verfassungswidrig, argumentieren die Richter, diese Inhalte überschritten aber „noch nicht“ die Schwelle, dass sie das Magazin prägten. Sie verweisen auf den hohen Rang der Presse- und Meinungsfreiheit , die eben auch überspitzte Äußerungen zulasse.

Im Juni 2024 hatte die damalige Ministerin Nancy Faeser (SPD) die „Compact-Magazin GmbH“ und ihr komplettes Print- und Onlineangebot verboten und aufgelöst; öffentlich wurde das am 16. Juli 2024. Faeser bezeichnete das Magazin als „zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene“. Laut Ministerium stand die GmbH seit Längerem im Fokus des Verfassungsschutzes und wurde Ende 2021 als gesichert rechtsextremistische Vereinigung eingestuft und beobachtet. Die Auflage des Compact-Magazins, das von Chefredakteur Jürgen Elsässer verantwortet wird, liegt nach Gerichtsangaben bei 40 000 Exemplaren, der Online-TV-Kanal erreicht bis zu 460 000 Klicks pro Video.

Elsässer ging gegen Faesers Beschluss vor und klagte vor dem Bundesverwaltungsgericht. Dieses setzte im August 2024 das Verbot in einem Eilverfahren teilweise aus, da Zweifel an der Verhältnismäßigkeit bestanden. Damit durfte Compact weiter erscheinen. An diesem Dienstag verkündeten die Richter nun ihre Entscheidung im Hauptsacheverfahren. „Der Senat hat es sich mit diesem Verfahren nicht leicht gemacht“, sagte der Vorsitzende Ingo Kraft.

Juristisch gesehen war das Verbot von Compact ein Vereinsverbot, laut Ministerium können über diesen Weg unter bestimmten Voraussetzungen auch Unternehmen verboten werden. Ob auf Basis des Vereinsgesetzes aber auch ein Presseprodukt verboten werden darf – diese Frage stand im Kern des Gerichtsverfahrens. Compact hielt das für unzulässig.

Eine zweite Frage war, ob Aussagen in Compact noch als Meinungsäußerungen gelten können und damit durch die Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt sind. Oder ob sie verfassungsfeindlich sind und eine konkrete Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung darstellen. Im Prozess argumentierten die Vertreter des Magazins, mit den zum Teil zugespitzten Aussagen des Blattes verfolge man keine Strategie des Umsturzes. Sie seien von der Meinungs- und Pressefreiheit gedeckt. Elsässer sagte, zwar gebe es vereinzelt rechte Autoren in dem Magazin, „Compact ist aber nicht rechts und schon gar nicht rechtsextrem“.

Die Entscheidung sei von grundsätzlicher Bedeutung, hieß es beim Deutschen Journalisten-Verband (DJV) vor dem Urteil. Nur wenn sich eine „kämpferisch-aggressive Haltung der Vereinigung“ gegenüber der Verfassungsordnung belegen lasse, sei ein vollständiges Verbot gerechtfertigt. Auch aus Sicht von Reporter ohne Grenzen (RSF) berührt der Fall zentrale Fragen der Pressefreiheit: Das Urteil könnte „weitreichende Signalwirkung für den Umgang mit Medien an der Grenze zur Verfassungsfeindlichkeit“ haben.

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und KNA