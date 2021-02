Reaktionen auf #actout:"Wir unterstützen das"

"Unsere Gesellschaft ist längst bereit", und: "Unsere Branche soll für ein Miteinander stehen und in ihrer Vielfältigkeit die Gesellschaft abbilden": So lauten zwei Sätze aus dem Manifest, mit dem 185 Schauspielende unter dem Schlagwort #actout für mehr Diversität und mehr Sichtbarkeit plädieren. Im SZ-Magazin haben sie sich als schwul, lesbisch, bisexuell oder trans geoutet. Mit ihrer Forderung nach Anerkennung in Theater, Film und Fernsehen stoßen sie auf überwiegend positive Reaktionen aus der Branche - und bekommen internationale Aufmerksamkeit.

Der Bundesverband Schauspiel (BFFS) stellt sich hinter das Anliegen und wertet die Veröffentlichung als wichtigen Schritt. "Wir unterstützen das und solidarisieren uns mit den 185, die sich geoutet haben", sagte Vorstandsmitglied und Schauspieler Antoine Monot Jr. der Deutschen Presse-Agentur. "Ich finde es ganz wichtig, dass man 2021 frei leben kann." Ohne ein Coming-out könne man bisher zum Beispiel nicht auf einer Premierenfeier mit seinem Partner Hand in Hand über den roten Teppich laufen. "Man muss permanent sein Privatleben verstecken. Und das ist natürlich furchtbar."

Der Account der Berlinale twitterte auf Englisch, man unterstütze die diversere, inklusivere Vorstellung von Kino.

Über die Aktion berichteten Medien in verschiedenen Ländern, etwa die US-amerikanische Fachzeitschrift Hollywood Reporter, der italienische Corriere della Sera, das griechische Magazin Lifo und die kroatische Tageszeitung Jutarnji list. Ihr Manifest hat die Gruppe inzwischen auf verschiedenen Sprachen veröffentlicht, darunter Polnisch, Georgisch, Ungarisch und Russisch. Unterzeichnet haben etwa Maren Kroymann, Ulrike Folkerts, Karin Hanczewski, Ulrich Matthes, Jaecki Schwarz oder Godehard Giese.

Im SZ-Magazin hatten mehrere Beteiligte erzählt, dass offene Homosexualität in der Branche immer noch als Tabu gilt. Als wäre die Sichtbarkeit der sexuellen Identität und Geschlechtsidentität "unvereinbar mit unserer Fähigkeit, Rollen überzeugend und glaubhaft für das Publikum zu verkörpern", wie es im Manifest heißt. Antoine Monot Jr. vom Bundesverband Schauspiel sprach gegenüber der dpa davon, dass die Angst, dass bestimmt Rollen wegbrechen, in der Branche geschürt werde. "Nicht von allen, aber es gibt einige." Von diesem Gedanken müsse man sich entfernen. Das Publikum akzeptiere doch die Fiktion auch in anderen Konstellationen.

Aufgabe des Berufsverbands sei es, das Feld so zu bearbeiten, dass man sich angstfrei outen könne und man keine Repressalien oder Ähnliches fürchten müsse, weil man etwa nicht heterosexuell sei. Der Bundesverband Schauspiel hat mehr als 3600 Mitglieder. Die Veröffentlichung sieht Monot auch als wichtiges Signal für die nachfolgende Generation. "Dieser Schritt zeigt vielen anderen, was möglich ist."