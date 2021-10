Colonia Dignidad in Chile

Szene aus "Colonia Dignidad. Eine deutsche Sekte in Chile". Die Doku basiert auf 400 Stunden historischem Filmmaterial aus der Kolonie.

Die Netflix-Serie "Colonia Dignidad: Eine deutsche Sekte in Chile" zeigt den Schrecken, den die Gruppe um Paul Schäfer verbreitete, teilweise mit nie gezeigten Original-Aufnahmen. Dennoch hinterlässt die Serie einen zwiespältigen Eindruck und auch Opfervertreter sind sich uneins.

Von Peter Burghardt

Eine Siedlung im Nebel. Hohe Sendemasten. Ein spießiges Haus, Sechzigerjahre, genannt "Freihaus". Dann sind da chilenische Polizisten, sie rufen "Schäfer", aber es antworten nur Jünger des gesuchten Gurus Schäfer und sagen mit wirrem Blick, dieser Mann sei zu nichts Bösem fähig. Man sieht liebliche Landschaft mit Bergen, Weiden, Fluss. Menschen arbeiten und singen, sie sitzen in Bussen und auf Traktoren, die Frauen tragen weiße Häubchen. So geht sie los, die Netflix-Doku aus der Colonia Dignidad, der deutschen Horrorsekte am Fuß der Anden.