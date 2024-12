Von Moritz Baumstieger

Die Fingernägel. Aufmerksamen TV-Zuschauern waren gleich die Fingernägel des Mannes aufgefallen, der da auf CNN zu sehen war – sie schienen nicht so recht zu seiner dramatischen Geschichte zu passen. Denn als der Mann, der seinen Namen als Adel Ghurbal angab, ungläubig in Richtung Himmel deutete und sagte: „Da ist Licht, da ist ja Licht“ – da waren eben diese Fingernägel sauber und geschnitten. Sehen Hände nach drei Monaten Haft in einer dreckigen Zelle nicht anders aus?