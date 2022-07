Von Johannes Korsche

Champions League, Königsklasse nicht nur auf dem Rasen, sondern auch beim medialen Drumherum. Beim Achtelfinalhinspiel Salzburg gegen Bayern beobachtete Dazn-Kommentator Jan Platte: "Oben auf den vielen Kommentatorenplätzen liegt die Männerquote an diesem Abend bei 100 Prozent." Keine Seltenheit, so ein Geschlechterverhältnis auf der Pressetribüne - auch diese Zeitung schickte damals einen Mann ins Stadion. Dabei ist "das Interesse an diesem Job geschlechtsunspezifisch vorhanden", sagt Platte. Nur: Bisher hat noch gar keine Frau für Dazn ein Sportevent kommentiert. "Und das ist ein Fehler", sagt Dazn-Programmchef Michael Bracher. Ein Fehler, den der Sender korrigieren will. "Da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben 2022", stellt Bracher fest.