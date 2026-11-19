Die Frage muss doch lauten: Ist Issa Remmo der Forrest Gump unserer Tage? Der Chef einer in Teilen kriminellen arabischen Großfamilie, kurz und schon auch abwertend „Clan“ genannt, tauchte ja nicht nur bei der Wahlparty der Berliner Linken auf, uneingeladen, aber mit einem Rattenschwanz an politischen Konsequenzen. Vor ein paar Tagen wurde Remmo in Brüssel gesehen, im EU-Parlament, eingeladen von einer französischen EVP-Abgeordneten. Das brachte EVP-Chef Manfred Weber (CSU) bei „Lanz“ in schwere Erklärungsnöte, denn wie kann es sein, dass Issa Remmo bei der Linken den Untergang der Demokratie ankündigt, aber Issa Remmo bei den Konservativen ein dummer Zufall sein soll, ärgerlich, zugegeben, aber schon auch schlimm aufgebauscht?