Der freie "Spiegel"-Mitarbeiter Juan Moreno stand nach seinem Anfangsverdacht gegen Claas Relotius und einem Blick in die "New York Times" bald vor einer sehr klaren Frage: "Entweder irrte das größte Nachrichtenmagazin Europas - oder die größte Zeitung der Welt."

Von Cornelius Pollmer

Die Kamera folgt Tim Foley an die Südgrenze der Vereinigten Staaten von Amerika, er trägt Flecktarn und das, was man mangels waffentechnischer Expertise behelfsweise eine ordentliche Wumme nennen muss. Foley, so viel weiß der Zuschauer inzwischen, ist ein ambivalenter Sonderling, der sich selbst offenbar ein Versprechen gab, als er in dieses Niemandsland zog. Er werde erst wieder gehen, so berichtet Foley im On über Foley, wenn die Grenze, diese Hintertür der USA endlich dicht sei - oder er: tot. Und nach Ersterem sehe es derzeit nun mal nicht aus.