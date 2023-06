Civis-Medienpreis:Arte-Doku räumt gleich doppelt ab

Europas wichtigster Medienpreis für Integration zeichnet acht Formate aus. Der "Top Award" geht an Ousmane Samassékou. Die WDR-Journalistin Isabel Schayani erhält einen Spezialpreis.

Von Anna Ernst, Berlin

Bereits zum 35. Mal ehrte die Civis Medienstiftung die besten deutschsprachigen Audio- und Film-Beiträge zu den Themen Integration und kulturelle Vielfalt. Eingereicht wurden in diesem Jahr fast 900 Beiträge, die in 22 EU-Ländern und der Schweiz entstanden sind. Gleich doppelter Preisträger ist der Autor und Regisseur Ousmane Samassékou. Bei der Verleihung in Berlin bekam er den Civis Video Award und auch den mit 15 000 Euro dotierten Hauptpreis, den Civis Top Award.