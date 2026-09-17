In der flirrenden deutschen Serie „City of Blood“ ist Klimakollaps und Berlin taumelt durch eine prekäre Zukunft. Mittendrin: sehr tolle Schauspieler, die ihre Figuren durch diesen Wahnsinn treiben.

Wasser ist Mangelware. Zum Trinken ist noch genügend da. Aber die Schwimmbäder sind geschlossen in Berlin, die Springbrunnen abgestellt. Selbst geduscht wird schon länger nicht mehr – es kommt kein Wasser mehr aus den Leitungen. Die Menschen benutzen jetzt wieder Waschschüsseln, die sie aus großen Plastikkanistern befüllen. Es wird während der acht Folgen der deutschen Serie „City of Blood“, zu sehen bei Disney+, nicht ein einziges Mal regnen.