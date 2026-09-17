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StreamingDie Mächtigen und die Durstigen

Lesezeit: 3 Min.

Steppe der Großstadt: Phoebe (Soma Pysall) musste schon als Jugendliche lernen, dass sie auf sich allein gestellt ist.
Steppe der Großstadt: Phoebe (Soma Pysall) musste schon als Jugendliche lernen, dass sie auf sich allein gestellt ist.
Julie Vrabelova/Amusement Park Film/Disney+

In der flirrenden deutschen Serie „City of Blood“ ist Klimakollaps und Berlin taumelt durch eine prekäre Zukunft. Mittendrin: sehr tolle Schauspieler, die ihre Figuren durch diesen Wahnsinn treiben.

Von Stefan Fischer

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Wasser ist Mangelware. Zum Trinken ist noch genügend da. Aber die Schwimmbäder sind geschlossen in Berlin, die Springbrunnen abgestellt. Selbst geduscht wird schon länger nicht mehr – es kommt kein Wasser mehr aus den Leitungen. Die Menschen benutzen jetzt wieder Waschschüsseln, die sie aus großen Plastikkanistern befüllen. Es wird während der acht Folgen der deutschen Serie „City of Blood“, zu sehen bei Disney+, nicht ein einziges Mal regnen.

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„Babylon Berlin“ erzählte von der Weimarer Republik als wildem, freiem Sehnsuchtsort und wurde damit zum Welterfolg. Jetzt endet die Produktion nach fünf Staffeln – und mit ihr das deutsche Serienwunder?

SZ PlusVon Claudia Tieschky

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