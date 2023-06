Die Kabarettistin hört bei der "Heute-Show" auf und äußert Kritik an Satiresendungen. Über Zweifel, Provokation und Fehler im öffentlich-rechtlichen Programm.

Von Oliver Hochkeppel und Susan Vahabzadeh

Es hatte einen Grund, dass ein Olaf Schubert in der Heute-Show des ZDF als Olaf Schubert auftritt, eine Christine Prayon aber als "Birte Schneider". Sie hat ihre Rolle in Oliver Welkes zwischen Comedy und Satire pendelnder Nachrichtenparodie sicher nie als deckungsgleich mit denen verstanden, die sie unter ihrem richtigen Namen auf die Bühne bringt. Da ist Prayon "ebenso betörend wie verstörend", wie es in der Laudatio der Jury des Dieter-Hildebrandt-Preises heißt, den Prayon 2019 verliehen bekam.