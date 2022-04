Von Susan Vahabzadeh

Alltagstaugliche Pointen sind im deutschen Kino selten, dazu kommt es zu ungern auf den Punkt. Aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Als in Der Schuh des Manitu Winnetouch Michael "Bully" Herbig den Ranger Christian Tramitz am Marterpfahl fragte: "Was hast'n du in letzter Zeit?", schnappte Tramitz zurück: "Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation." Das war komisch, verpackte den Zeitgeist der gemütlich deprimierten Jahrtausendwende in einen Einzeiler und war so vielseitig anwendbar, dass es zum geflügelten Wort avancierte.