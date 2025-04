Von Aurelie von Blazekovic

Der Berliner Medienanwalt Christian Schertz befindet sich bereits seit einigen Wochen im Auftrag von Mandanten in einer juristischen Auseinandersetzung mit Titanic – nun geht er auch in eigener Sache gegen das Satiremagazin vor. In einem Streit wegen eines Titanic -Covers vertritt Schertz den ehemaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner und dessen Ehefrau Franca Lehfeldt. Jetzt fordert der Anwalt das Magazin zusätzlich mittels einer Abmahnung auf, die Verbreitung einer in der April-Ausgabe erschienenen Anzeige zu unterlassen.