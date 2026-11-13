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MedienrechtDürfen die das?

Lesezeit: 6 Min.

Das „Titanic“-Cover vom Januar 2025, für das die Familie Lindner Schmerzensgeld vor Gericht erstreiten will.
Das „Titanic“-Cover vom Januar 2025, für das die Familie Lindner Schmerzensgeld vor Gericht erstreiten will.
Titanic

Ex-FDP-Chef Christian Lindner, seine Frau und seine Tochter (ein Jahr alt) gehen juristisch gegen die Zeitschrift „Titanic“ vor. Ihre Klageschrift behauptet: Dem Kind wurde schon vor der Geburt Schaden zugefügt.

Von Ronen Steinke

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Nach dem Papst kommt direkt Christian Lindner, der ehemalige FDP-Chef. Genauer gesagt: Der letzte Mensch, der versucht hat, ein Titelbild der Satirezeitschrift Titanic gerichtlich verbieten zu lassen, war vor vierzehn Jahren der damalige Papst, Benedikt XVI.

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