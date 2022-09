Von Nils Minkmar

Der Vorsitzende der FDP hat in seinem habituellen Bestreben, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kritisieren, schwungvoll eine Polemik eröffnet, deren Kern, wenn es in diesem Land eine ernst zu nehmende linke Bewegung gäbe, das Potenzial zu einer größeren Debatte hat. Lindner hatte ja angeregt, das Gehalt der Intendantinnen und Intendanten an das des Bundeskanzlers zu koppeln und entsprechend zu begrenzen: ARD, ZDF, Deutschlandfunk, Phoenix und der ganze regionale Rest - alle Chefs verdienten dann höchstens so viel wie Olaf Scholz.