Es ist ja nicht so, als hätte sich dieser Spurwechsel nicht angekündigt. Das erste gesprochene Wort des jungen Christian Lindner soll tatsächlich „Auto“ gewesen sein. Seit dieser Woche ist bekannt, dass der frühere FDP-Chef stellvertretender Vorstandschef der Autoland AG werden soll. Und zu Beginn dieser neuen Karriere kehrt Lindner an diesem Mittwochabend in den Talkshowsessel zurück. Denn eine Sache ist ihm wichtig: Der Schritt vom Finanzminister zum Autohändler sei keineswegs die Geschichte eines „sozialen Abstiegs“.