"Maybrit Illner":Christian Lindner und die Wut der Fleißigen

Von Josef Kelnberger

Die politische Kultur in diesem Land krankt zweifellos daran, dass die Menschen nicht mehr zuhören wollen, wenn sie mit unliebsamen Meinungen konfrontiert werden. Insofern ist es erstaunlich, wenn ausgerechnet in Talkshows, die ja den politischen Diskurs voranbringen sollen, Politikerinnen und Politiker nicht ausreden dürfen. Auch Maybrit Illner pflegt häufig die Unsitte, Gästen in jedem Satz dazwischenzufunken, wenn deren Wortbeitrag nicht dem Motto der Sendung entspricht, und das hieß an diesem Abend wie so oft: Die Ampel ist doof. Christian Lindner wollte sich das an diesem Abend nicht gefallen lassen.