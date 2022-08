Von Marlene Knobloch

Fangen wir ganz einfach an. Bei den Problemen. Da, wo noch jeder mitkommen dürfte: Das Leben wird unangenehm teurer. So teuer, dass es sich die Krankenpflegerin Sabrina Scholz aus Ludwigshafen mit drei Kindern nicht leisten kann, die Urlaubskasse anzutasten. Die gefalteten 50-Euro Scheine stauben jetzt einer Heizrechnung entgegen, statt in schmelzendes Vanilleeis an der Ostsee investiert zu werden. Soweit die Lage.