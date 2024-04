Der FDP-Chef sinniert bei Caren Miosga darüber, dass sich die Ampel doch gewiss auf den Kurs der Liberalen einigen werde - und deutet an, dass die Zukunft der Koalition davon abhängen könnte.

Von Philipp Bovermann

Der Talkabend, an dem Christian Lindner indirekt damit drohen wird, die Ampel-Koalition platzen zu lassen, beginnt mit einem selten schönen Vorgeplänkel. Caren Miosga hat den Bundesfinanzminister und Bundesvorsitzenden einer aktuell im Deutschlandtrend mit vier Prozent in der Todeszone stehenden Partei zum Gespräch eingeladen. Aber zunächst möchte sie den Jäger sprechen, der Lindner in seiner Freizeit ist. Den Mann mit der Knarre.