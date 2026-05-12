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US-„Vogue“Flach halten

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Sie habe nun einmal einen anderen Stil als ihre Vorgängerin Anna Wintour, hat die neue „Vogue“-Chefin Chloe Malle erklärt. Zur Met Gala trug sie ein schlichtes orangefarbenes Kleid.
Sie habe nun einmal einen anderen Stil als ihre Vorgängerin Anna Wintour, hat die neue „Vogue“-Chefin Chloe Malle erklärt. Zur Met Gala trug sie ein schlichtes orangefarbenes Kleid. DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

Die neue „Vogue“-Chefin Chloe Malle trägt Jeans, verzichtet auf Highheels - und hält generell Mode nicht für das Zentrum des Universums. Wie passt das mit ihrem Job zusammen?

Von Ann-Kathrin Nezik

Im März hyperventilierte die Modewelt. Während der Pariser Fashion Week tauchten Fotos auf, die zeigten, wie Anna Wintour und ihre Nachfolgerin Chloe Malle die Show des Modehauses Celine verließen. Wintour trug ihre bekannte Uniform: Schmal geschnittener Mantel, knöchellanges Kleid und natürlich die übergroße Sonnenbrille, für die sie berühmt ist. Auch mit 76 Jahren ist die Vogue-Oberchefin eine elegante Erscheinung. Chloe Malle, 40, erinnerte mit ihrem blauen Cardigan und dem knielangen schwarzen Rock dagegen eher an eine Geschichtslehrerin. Dazu kombinierte sie – oh Schreck – auch noch bequeme flache Loafer.

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