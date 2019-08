Als Musiker wäre Charles Manson vermutlich nie berühmt geworden. Zwar konnte der Sektenführer ganz gut Gitarre spielen. Auch eigene Songs schrieb er, einen davon, Cease to exist, veröffentlichten die Beach Boys unter dem Titel Never learn not to love. Neil Young war von seiner Musik begeistert. Aber für eine Karriere als Rockstar, wie Manson es sich gewünscht hatte, reichte es doch nicht.

Tom O'Dell schlidert in Charles Manson: Der Dämon von Hollywood eindrücklich, wie verbissen Manson versuchte, in der Musikszene im Los Angeles der Sechziger Fuß zu fassen. Mansons großes Vorbild: die Beatles. Seine vielversprechendsten Kontakte ins Musikbusiness: Dennis Wilson, Schlagzeuger von den Beach Boys, und Terry Melcher, Sohn von Doris Day und Produzent der Birds. Mit gut ausgewählten Zeitzeugen zeigt O'Dell, wie Mansons Traum vom Rockstar mit seinen apokalyptischen Fantastereien zusammenhing. "Manson wäre ohne die Musik nicht derselbe gewesen. Er war ein Poet und glaubte an seine Musik", erinnert sich Mithäftling Phil Kaufman.

Tatsächlich verschwinden Mansons musikalische Ambitionen oft hinter den grausamen Taten, für die er berühmt wurde: die Morde von 1969, die seine Anhänger unter anderem an der hochschwangeren Sharon Tate verübten. Im Jubiläumsjahr erinnern einige Verfilmungen an die Gräueltaten, die prominenteste dürfte Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood sein. Hier taucht der Sektenführer nur kurz auf, trottet die Auffahrt zum Haus von Tate und Roman Polanski hinauf und sucht Terry Melcher, der ihm einen Plattenvertrag verwehrt und zuvor am Cielo Drive gewohnt hatte.

An der bewegendsten Stelle der O'Dell-Doku hört man Manson selbst. Es sind Aufnahmen aus dem Tonstudio der Beach Boys, die unter die Haut gehen. Manson setzt zu einem nervösen, abgehackten Kichern an. Ein Kichern, das man bei einem unsicheren Jungen vermutet, nicht aber bei einem Mann Anfang 30 mit Rockstar-Ambitionen. Dieses unheimliche Kichern illustriert, wie nah Größenwahn und Naivität bei Manson lagen. Auf der einen Seite proklamierte er den Rassenkrieg "Helter Skelter" zwischen Schwarz und Weiß, auf der anderen wünschte er sich nichts mehr als einen Plattenvertrag.

An einigen Stellen holt die Doku, die im Original treffender Music from an unsound mind heißt, ziemlich weit aus. Wenn es um die Gier der Hippie-Jugend nach Freiheit und LSD geht oder die Bandgeschichte der Beach Boys erläutert wird. Trotzdem gibt O'Dell einen interessanten Einblick in das Leben einer der düstersten Figuren der Popkultur. Vor allem die Beziehung zwischen Dennis Wilson und Manson ("Sie bewunderten sich gegenseitig") ist sehenswert. Klar wird, wie ruhelos auch Wilson war, der lange an Manson geglaubt hatte, nach den Morden aber innerlich zerbrach. Obwohl ihm Mansons Charisma nicht verborgen blieb, war er für Wilson schlicht: der Hexer.

Charles Manson: Der Dämon von Hollywood , Arte, Freitag, 22.10 Uhr.