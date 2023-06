Von Holger Gertz

Als Kind hat Claudia Neumann oft Fußball im Fernsehen geschaut und die Spiele dann im Garten mit den zwei Brüdern nachgespielt. In den späten Siebzigern erschien der Mittelstürmer Klaus Fischer oft auf dem Bildschirm, ein stabiler Angreifer, der die Kunst des Fallrückziehers beherrschte wie kein anderer in Deutschland. Den hat Claudia Neumann bewundert und draußen Fallrückzieher trainiert. Meistens ging es schief, manchmal klappte es, der Fallrückzieher ist ein anspruchsvolles Kunststück. Aber einmal ist ihr später sogar einer beim Redaktionskick mit den Kollegen des ZDF gelungen. Und da, so hat sie es erzählt, hätte sie eigentlich schon sagen müssen: "Danke meine Herren, das war es." Was sollte denn danach noch kommen?