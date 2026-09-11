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Maybrit IllnerÖzdemir findet: Deutschland muss von Ostelsheim lernen

Lesezeit: 2 Min.

Ministerpräsident Özdemir glaubt, das Rezept gegen die AfD ist keine „Rocket Science“. (Archivbild)
Ministerpräsident Özdemir glaubt, das Rezept gegen die AfD ist keine „Rocket Science“. (Archivbild)
Jan Woitas/dpa

Wie umgehen mit dem Sachsen-Anhalt-Schock? Bei Maybrit Illner treffen sich Cem Özdemir und Armin Laschet zu einer grün-schwarzen Therapiesitzung.

Von Josef Kelnberger

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Nein, findet Cem Özdemir, Deutschland sei noch nicht verloren. Die AfD sei noch zu stoppen. Aber um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, seien ein paar Grundeigenschaften gefragt: Charisma, Kommunikationstalent, die Fähigkeit, Sachverhalte in „normalverständlicher Sprache“ zu erklären. Solche Leute, sagte Özdemir am Donnerstag bei Maybrit Illner, würden gewählt.

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