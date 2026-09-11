Wie umgehen mit dem Sachsen-Anhalt-Schock? Bei Maybrit Illner treffen sich Cem Özdemir und Armin Laschet zu einer grün-schwarzen Therapiesitzung.

Nein, findet Cem Özdemir, Deutschland sei noch nicht verloren. Die AfD sei noch zu stoppen. Aber um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, seien ein paar Grundeigenschaften gefragt: Charisma, Kommunikationstalent, die Fähigkeit, Sachverhalte in „normalverständlicher Sprache“ zu erklären. Solche Leute, sagte Özdemir am Donnerstag bei Maybrit Illner, würden gewählt.