Von Peter Fahrenholz, München

Cem Özdemir, der nur deshalb Landwirtschaftsminister geworden ist, weil die Grünen in letzter Sekunde gemerkt haben, dass es keine so gute Idee gewesen wäre, ihn bei der Postenvergabe zu übergehen, hat bewegte Tage hinter sich. Weil er die Courage hatte, sich der Wut der Bauern zu stellen, regnete die sich auch über ihm ab. Der Kanzler hingegen, der die Kürzungsbeschlüsse für die Landwirtschaft maßgeblich mit angerührt hat, hielt sich bisher ebenso fein heraus wie sein Finanzminister. Olaf Scholz traf sich am Rande eines ganz anderen Termins vorsichtshalber hinter verschlossenen Türen mit einem Bauernfunktionär und hörte das Hupen der Traktoren nur gedämpft.