Die Kamera folgt einer jungen Frau, die in einem sehr knappen Body steckt, eine Art Glitzerrüstung, und von einer Entourage an Helferlein umschwirrt wird. Forsch durchmisst sie die Gänge hinter der Bühne einer großen Konzerthalle. Man hört die Erregung des Publikums, das ihren Auftritt herbeisehnt. Ein Mann zupft noch einmal an den Trägern ihres Kostüms herum, damit ihre Brüste bestens zur Geltung kommen in ihrem ohnehin sexy Outfit – dann schiebt die Sängerin Celeste den Vorhang beiseite, der sie von ihren kreischenden Fans trennt.