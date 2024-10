Von Jana Stegemann

Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: Sie sind eine 36-jährige Frau und erzählen gerade einem Mann, den Sie nicht gut kennen, dass Sie lange mit sich und Ihrem Körper zu kämpfen hatten. Dass Sie sich viele Jahre nicht wohlgefühlt haben in Ihrer Haut, unter Essstörungen und Depressionen litten. Sie wurden beleidigt aufgrund Ihres Aussehens, dachten, mit Ihnen stimme etwas nicht. Dann kam der Moment, das erste Mal in Ihrem Leben, dass Sie sich gesagt haben: „Ich bin ok, wie ich bin. Ich will zu mir stehen.“ Sie entschieden sich also, sich für den Playboy auszuziehen, gemeinsam mit Ihrer Schwester, das war im Sommer 2023. Ihre Message: „Dass wir Frauen uns mehr akzeptieren sollen.“