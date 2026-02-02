Die Moderatorin und Content-Creatorin Cathy Hummels hatte mich in ihren neuen Podcast „Cathys Stammtisch“ eingeladen – in meiner Rolle als Buchautorin, aber auch als Botschafterin der DGESS, der „Deutschen Gesellschaft für Essstörungen“. Wir sprachen über meine Biografie, geprägt von Magersucht und Aufenthalten in der Psychiatrie, von Perfektionismus und dem Beautydruck, dem Frauen vor der Kamera ausgesetzt sind, und wie wir beide unterschiedlich damit umgehen.