Die Moderatorin und Content-Creatorin Cathy Hummels hatte mich in ihren neuen Podcast „Cathys Stammtisch“ eingeladen – in meiner Rolle als Buchautorin, aber auch als Botschafterin der DGESS, der „Deutschen Gesellschaft für Essstörungen“. Wir sprachen über meine Biografie, geprägt von Magersucht und Aufenthalten in der Psychiatrie, von Perfektionismus und dem Beautydruck, dem Frauen vor der Kamera ausgesetzt sind, und wie wir beide unterschiedlich damit umgehen.
DebatteWie viel darf eine Frau wiegen, die über Magersucht spricht?
Lesezeit: 3 Min.
Nach einem Gespräch mit Cathy Hummels über Frauenkörper gerät unsere Autorin in einen Shitstorm.
Gastbeitrag von Caro Matzko
Social Media:Schluss, Aus, Ende
20 Jahre lang führte unsere Autorin eine mal mehr, mal weniger glückliche Beziehung mit den sozialen Medien. Aber seit aus dem Lachen über lustige Videos ein Reden mit sich selbst geworden ist, passt das nicht mehr. Ein Abschied.
Lesen Sie mehr zum Thema