In dem Zeichentrickfilm-Klassiker „Asterix erobert Rom“ von 1976 müssen Asterix und Obelix im „Haus, das Verrückte macht“, die herkulische Aufgabe lösen, das Formular A 38 zu bekommen. Sie drohen zu verzweifeln, bis sie die Idee haben, nach dem – von ihnen erfundenen – neuen Formular A 39 zu fragen, das im Rundschreiben 65 angekündigt worden sei. In dem kreativen Chaos, das daraus entsteht, verlieren schließlich die Beamten den Verstand.
Rede zum Herbert-Riehl-Heyse-PreisIm Dschungel
Deutschland wird erdrückt von Verwaltungschaos und schlechter Laune? Nichts fehlt unserer Gesellschaft so wie das Bewusstsein, dass es auch anders ginge. Und hier kommt der Journalismus ins Spiel. Die Rede von Carsten Brosda zum Herbert-Riehl-Heyse-Preis.
Gastbeitrag von Carsten Brosda
