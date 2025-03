Von Aurelie von Blazekovic

Die Tochter von Gisèle Pelicot sitzt schon auf ihrem Platz in der Mitte des Maischberger-Studios in Berlin, sie wird also schon ein wenig mitgehört haben, bevor die Kamera zu ihr hinüberschwenkt. Die letzten 20 Minuten dieser Sendung gehören Caroline Darian, und man kann erleichtert sein, dass sie auf eine Übersetzerin angewiesen ist und wohl nicht viel verstanden hat vom langen ersten Teil dieser merkwürdigen Polit-Talkshow im deutschen Fernsehen.