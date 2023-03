Von Harald Hordych

Carmen Thomas wurde berühmt, als sie vor 50 Jahren als erste Frau das ZDF-Sportstudio leitete und im Anschluss die WDR-Hörfunk-Sendung Hallo Ü-Wagen übernahm. Zwei Jahrzehnte lang. Der Ü-Wagen hielt jede Woche in einer anderen Stadt in NRW, Thomas sprach Passanten zu aktuellen Themen an und übertrug alles live. Zum Gespräch erscheint die 76-Jährige im Café eines Kölner Tennisklubs. Als ihr der junge Wirt sofort das "Du" anbietet, weil er ja der Ältere sei, lobt sie ihn fröhlich für seine Unerschrockenheit.