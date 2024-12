Von Titus Arnu

Selten werden in unserer Gesellschaft Rituale so streng befolgt wie in der Weihnachtszeit. Jede Familie zelebriert ihre eigenen Kulthandlungen, die längst vom ursprünglichen Anlass (irgendwas mit Jesus) losgelöst sind: Bei den einen kommt der Weihnachtsmann, bei den anderen das Christkind, die einen hören Bach und schmücken den Baum mit Bienenwachskerzen, andere veranstalten am Heiligen Abend eine Karaoke-Party. Für das wichtigste Fest des Jahres gilt ein paradoxer Glaubenssatz: völlig egal wie, Hauptsache, immer gleich!