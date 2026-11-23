Öffnet sich im Krieg um die Ukraine gerade ein Türchen für die Diplomatie? Ganz und gar nicht, findet die Gesprächsrunde bei Caren Miosga. Sie stimmt die Zuschauer auf einen brutalen Winter ein.

Zehn Minuten bevor Dmitro Kuleba aus Kiew zur Sendung von Caren Miosga zugeschaltet wurde, gingen bei ihm daheim die Lichter aus. So erzählte es der ehemalige ukrainische Außenminister jedenfalls. Er habe den Generator angeworfen, um sein Haus mit Strom zu versorgen und die Verbindung nach Deutschland zu ermöglichen. „Das ist das Leben, wie wir es gerade leben“, sagte Kuleba. Mal sei der Strom weg, mal das Wasser, ganz zu schweigen von den Toten und Verletzten. Aber die Ukrainer würden in dem nun bevorstehenden brutalen Winter nicht aufgeben wegen „des täglichen Terrors“, den Wladimir Putin über ihr Land bringe. „Wir machen weiter, wir halten durch.“