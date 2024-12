Ist die deutsche Demokratie dem Untergang geweiht? Der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück leistet mit der ehemaligen Grünen-Chefin Lang einen erhellenden Beitrag zur politischen Kultur in Deutschland.

Von Josef Kelnberger

Es war ein geradezu apokalyptisches Thema, das Caren Miosga ihrem Publikum da zumutete. Am Vorabend der Abstimmung über die Vertrauensfrage von Olaf Scholz im Bundestag stellte sie eine noch viel größere Vertrauensfrage: Haben die deutschen Parteien bereits so viel Glaubwürdigkeit verspielt, dass die Demokratie bald vor die Hunde geht? Umso verblüffender war nach den 60 Sendeminuten die Erkenntnis: selten so gelacht.