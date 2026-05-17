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„Caren Miosga“Der neue Söder

Lesezeit: 2 Min.

„Jeder weiß mittlerweile, was ich gern esse“: Markus Söder (CSU) bei Caren Miosga.
„Jeder weiß mittlerweile, was ich gern esse“: Markus Söder (CSU) bei Caren Miosga. Thomas Ernst/NDR

Der Bart ist weg, die Krawatte zurück: Bayerns Ministerpräsident probt bei „Caren Miosga“ eine neue Ernsthaftigkeit und fordert einen „Ruck“ durchs Land. Kauft man ihm das ab?

Von Katja Auer

Man soll Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Politiker natürlich ebenso wenig. Zum aktuellen Imagewandel von CSU-Chef Markus Söder gehört allerdings auch ein optischer. So sitzt er am Sonntagabend bei Caren Miosga mit Anzug und Krawatte, während er zuletzt eher leger aufgetreten ist. Ohne Krawatte, oft mit Strickweste, es soll Leute in der CSU geben, die das Outfit des bayerischen Ministerpräsidenten gelegentlich unpassend fanden.

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