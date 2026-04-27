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„Caren Miosga“„Wer Minen räumt, ist Gott am nächsten“

Lesezeit: 3 Min.

Von links: Bojan Pancevski, Claudia Major, Caren Miosga, Hubertus Heil und Daniel Gerlach sprechen in der Talkrunde von Caren Miosga.
Von links: Bojan Pancevski, Claudia Major, Caren Miosga, Hubertus Heil und Daniel Gerlach sprechen in der Talkrunde von Caren Miosga. NDR/Claudius Pflug

Bei Caren Miosga streifen Claudia Major, Daniel Gerlach und Hubertus Heil kurz die Schüsse von Washington – und kommen dann zu anderen schlechten Nachrichten. Eine Nachhilfestunde in Iran- und Geopolitik ohne falschen Optimismus.

Von Moritz Baumstieger

Falls irgendjemand angesichts des Frühlingswetters in weiten Teilen der Republik auf die Idee gekommen sein sollte, es herrsche auch da draußen in der Welt eitel Sonnenschein: Es gibt sie noch, die schlechten Nachrichten, auf Caren Miosga ist Verlass. Die Ereignisse in Washington sind noch frisch, das Motiv und das Vorgehen des Mannes noch nicht ganz aufgeklärt, der mit einer Waffe versucht hatte, in den Ballsaal einzudringen, in dem auch US-Präsident Trump zum White House Correspondents’ Dinner Platz genommen hatte – da stellt die First Talkerin der ARD die erschreckend richtige Frage: Wird Trump auch aus diesem, dem dritten Attentatsversuch auf ihn, Nutzen ziehen in einer schwierigen innenpolitischen Situation?

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